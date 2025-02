Volley B2 donne: ore 20,30. Il Progresso aspetta. Porto San Giorgio

Al PalaLirone di Castel Maggiore, ultima chiamata per i playoff per Ecotermologic Progresso. Premesso che le ragazze di coach Mazzotta sono neopromosse e hanno come obiettivo la salvezza, sono andate oltre le aspettative nella prima parte di stagione: alla seconda giornata del girone di ritorno, si ritrovano a +10 sulla zona retrocessione e -6 dai playoff e alle 20,30 ospitano la De Mitri Porto San Giorgio, in piena corsa per la terza piazza. Sarà scontro diretto che potrebbe riaprire la corsa ai piani alti del campionato di B2.

La classifica: San Damaso 35; Fos Centro Volley Reggiano 32; Soliera 30; Porto San Giorgio 29; Arbor Reggio Emilia 26; Filottrano 25; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 24; Pesaro 23; Potenza Picena 17; Massa Lombarda 16; Team 80, My Mech Cervia 14; Ama San Martino 9; Vallefoglia 0.