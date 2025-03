Volley b2 donne: soliera vince e convince. Tonelli e Negroni ci provano. Ma il Progresso mastica amaro

Soliera 3 Progresso 0 (25-21, 25-19, 25-10)

HYDROPLANTS SOLIERA: Natali 17, Faietti 9, Bedin 14, Neri 4, Pecorari 16, Baldoni 6, Cordella (L1); Montorsi (L2). Non entrate: Nobili, Allamprese, Mescoli, Rullino, Eze, Muratori. All. Rovatti.

ECOTERMOLOGIC PROGRESSO CASTEL MAGGIORE: Negroni 8, Tonelli 11, Tasso 5, Carnevali, Bedetti 4, Ballo 4, Boruzzi (L1), Albertini (L2); Orsini 1, Trovarelli, Ceroni 3, Branchini 3, Pavolettoni, D’Amico 2. Non entrate: Cavazzini. All. Mazzotta.

Arbitri: Vannini e Armelani.

SOLIERA (Modena) Troppo forte Soliera per Castel Maggiore: le modenesi si impongono in maniera netta. A far la differenza anche le motivazioni delle padrone di casa, in corsa playoff, mentre il Progresso resta a centro classifica, a +11 sulla zona retrocessione. Sabato l’occasione del riscatto a Cervia, chance per chiudere defitinivamente i giochi salvezza.

Le altre gare: San Martino in Rio-Cervia 0-3, Pesaro-Reggio Emilia 1-3, Filottrano-San Damaso 1-3, Vallefoglia-Centro Volley Reggiano 0-3, Porto San Giorgio-Team 80 3-2, Massa Lombarda-Potenza Picena 3-0.

La classifica: San Damaso 47; Centro Volley Reggiano 41; Porto San Giorgio 40; Soliera 39; Reggio Emilia 37; Filottrano 31; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 29; Cervia, Pesaro 23; Massa Lombarda 22; Team 80, Potenza Picena 18; San Martino in Rio 10; Vallefoglia 0.

m. g.