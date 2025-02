Volley B2 e C. Il Massa travolge e scavalca la My Mech. Brindano Pietro Pezzi, Consar baby e Orbite

Interessante ma a senso unico, il derby tutto ravennate nel girone F di serie B2 tra Massa e My Mech Cervia: infatti al PalaMelandri le massesi, forti anche del nuovo acquisto Giulia Grillini, si impongono per 3-0 (25-16, 25-14, 25-23) sulle adriatiche. In classifica, il Massa raggiunge quota 16 punti e scavalca le rivali cervesi ferme a 14 e ora al 12º posto in classifica.

Nel girone B della serie C maschile ben tre le vittorie delle formazioni bizantine. La Pietro Pezzi travolge 3-0 (25-18, 25-16, 25-17) i bolognesi dell’Idea Volley e si confermano al secondo posto a -4, però, dalla Paolo Poggi, a sua volta vittorioso 3-0 sul Viserba. Ottima la partita dei giovani della Consar che si piazzano al quarto posto in classifica, seppur staccati dalle prime posizioni, grazie alla vittoria per 3-0 (25-22, 25-20, 25-16 sul Pasquali, ora comunque settimo. Bravi anche i ravennati dell’Orbite che espugnano la "Bonati" di Ferrara, battendo 3-0 (25-15, 25-12, 25-19) il Niagara che resta così penultimo. L’unica sconfitta di giornata è della Conad San Zaccaria che cade 3-0 (25-16, 25-19, 25-16) a Forlimpopoli.

Nell’omologo campionato femminile, prosegue il dominio della Fenix Faenza che resta in vetta al campionato con 5 punti sul Bellaria, dopo aver espugnato anche il campo del Samma Forlì, ora settimo in classifica: 1-3 (21-25, 13-25, 26-24, 23-25). Due i derby in programma nella giornata appena conclusa in serie C, la 14ª: a Lugo la Liverani Involley si impone 3-0 (25-17, 25-20, 25-16) sulla Vamb Ravenna, ultima con 3 punti ma ora in completa solitudine, visto che nella sfida tutta nostrana di Bagnacavallo, le locali della Fulgur Mixer battono 3-1 (25-23, 31-39, 1825, 25-21) il Russi che resta al 9º posto. Bel successo anche per i Portuali, ora al 6ª posto, dopo aver battuto 3-0 (27-25, 25-23, 20-25, 25-22) il Rimini Volley.

Nel girone C di serie D maschile doppo 3-2 per le ravennati: San Marino-Pietro Pezzi Next Gen 2-3 (25-21, 25-23, 18-25, 18-25, 11-15) e Consar-Industrie Nuova Consolini 3-2 (25-16, 25-21, 17-25, 20-25, 15-13). Nel girone E femminile: Mosaico-Titanservice 0-3 (19-25, 17-25, 14-25), Alfonsine-Acerboli Santarcangelo 3-0 (25-16, 25-21, 25-12), Unica Rimini-Fenix Faenza 0-3 (24-26, 23-25, 19-25) e Figurella Rimini-Fusignano 3-0 (25-15, 21-25, 25-18, 25-18). Fenix sempre seconda a -3 dalle riminesi del Ke Car.

u.b.