Volley B2. Ecco il calendario provvisorio . Le sfide di I’Giglio e Timenet

La Federvolley ha diramato i calendari provvisori della serie "B2", girone "F" 2025-2026, nel quale sono comprese le due squadre del nostro circondario Empolese Valdelsa, ovvero la "Cip - Ghizzani" I’Giglio Castelfiorentino e la "Timenet" Empoli Pallavolo. Vediamo, dunque, quali sono tutti gli impegni delle due formazioni, tra gare casalinghe e sfide da disputare in trasferta.

La prima giornata (11 ottobre 2025 - 7 febbraio 2026): Genova – I’Giglio, Florenzo – Empoli. Seconda giornata (18 ottobre 2025 - 15 febbraio 2026): I’Giglio - Florenzo, Empoli - Albenga. Terza giornata (25 ottobre 2025 - 21 febbraio 2026): Cecina - I’Giglio, Livorno - Empoli. Quarta giornata (1 novembre 2025 - 28 febbraio 2026): Empoli - I’Giglio. 5a giornata: (8 novembre 2025 - 8 mazo 2026): I’Giglio - Chianti, Cecina - Empoli. Sesta giornata (15 novembre 2025 - 14 marzo 2026): Prato - I’ Giglio, Empoli - Genova. Settima giornata (22 novembre 2025 - 21 marzo 2026): I’Giglio - Albisola, Chianti - Empoli. Ottava giornata (30 novembre 2025 - 28 marzo 2026): Pontedera - I’Giglio, Liberi e Forti - Empoli. Nona giornata (6 dicembre 2025 - 11 aprile 2026): I’Giglio - Liberi e Forti, Empoli - Albisola. Decima Giornata (13 dicembre 2025 - 18 aprile 2026): Albenga - I’ Giglio, Lucca - Empoli. Undicesima giornata (20 dicembre 2025 - 25 aprile 2026): I’Giglio - Lucca¸ Empoli - Rinascita. Dodicesima giornata (10 gennaio 2026 – 2 maggio 2026): Livorno - I’Giglio, Prato – Empoli. Tredicesima giornata (17 gennaio 2026 - 9 maggio 2026): I’ Giglio - Rinascita, Empoli - Pontedera.