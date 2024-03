Volley B2 femminile. La corsa di Riccione continua: Pescara ko. Rimini superata da Pesaro, marchigiani secondi

Altri tre punti per una Lasersoft Riccione la cui corsa non accenna a fermarsi. Le ragazze di Piraccini questa volta hanno espugnato Pescara con un 1-3 (24-26, 13-25, 25-14, 11-25). Non tutto è stato semplice, a partire dal 6-0 abruzzese per continuare con l’infortunio di Gugnali, ma Riccione ha saputo reagire con determinazione fino ad allungare sul 20-14 del primo, chiudendo poi 26-24 con un’ottima Gabellini. Senza storia il secondo set, con Riccione che invece cade pesantemente nel terzo fermandosi a 14. Nel quarto però la capoclassifica torna a fare la voce grossa e non lascia spazio alle iniziative locali, chiudendo il match con un perentorio 25-11. Il tabellino: Spadoni 14, Bologna 9, Tallevi 18, Gabellini 13, Ricci 11, Tobia 1, Gugnali 1, Montesi 2, Mercolini, Spinaci, Calzolari L1, Jelenkovich L2, Godenzoni ne. All.: Piraccini. Il distacco sulla seconda della classe, Pesaro, rimane invariato, perché le marchigiane si sono imposte con un netto 3-0 sull’Emanuel Raggini Rimini: 25-16, 25-15, 25-17. Il tabellino: Pivi 4, Orsi 5, Catalano 1, Magalotti 8, G. Morelli 7, Ricci 7, Fabbri L1, Astolfi 1, Greco, Pasolini, Magi, Verde ne, Forlani L2 ne e A. Morelli ne. All.: Galli.