Volley B2 femminile. Riccione, tutto facile con la Teodora. Male Rimini: la sconfitta arriva al tie break

Bene Riccione e male Rimini nella settima giornata del girone F di B2 femminile di volley. La capolista Lasersoft si fa beffe di un avversario di qualità e a Ravenna domina in lungo e in largo contro la Teodora Giovanile. Lo 0-3 delle ragazze di Piraccini è particolarmente netto, con due set sostanzialmente dominati e terzo più complicato: 15-25, 18-25, 22-25.

Il tabellino: Gugnali 12; Tallevi 11, Godenzoni 11, Spadoni 10, Bologna 5, Montesi 4, Spinaci 2, Calzolari libero, Jelenkovich, Ricci, Gabellini, Tobia. All.: Piraccini.

Male invece l’Emanuel Raggini Rimini che, in casa di un’Olimpia Teodora Ravenna che non aveva mai vinto nemmeno un set, perde al tie-break dopo essere andata sotto di due parziali a zero. Terzo e quarto set sono controllati bene dalle ragazze del neo tecnico Galli, ma al quinto le riminesi si fermano a tre e guadagnano un solo punto nella giornata: 25-18, 25-23, 17-25, 16-25, 15-3.

Il tabellino: G. Morelli 21, Magalotti 14, Orsi 9, Agostini 7, Astolfi 5, Catalano 1, Forlani, Pasolini libero, Fabbri, Ricci, A. Morelli, Verde, Greco. All.: Galli.

La classifica: Lasersoft Riccione 19; Battistelli Bluvolley Pesaro 17; Collemarino 16; Cervia 15; Massa, Potenza Picena e Teodora Ravenna Giovanile 12; Porto San Giorgio 11; Filottrano 10; Montesilvano 9; Pescara 6; Emanuel Raggini Rimini 4; Olimpia Teodora e Castel Maggiore 2.