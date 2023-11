Volley B2 femminile. Riccione vince e conserva la vetta

Vittoria per Riccione e sconfitta al tie-break per Rimini nel weekend del girone F di B2 femminile di volley. A Filottrano la Lasersoft non lascia nemmeno un set e chiude con un sonante 3-0: 23-25, 19-25, 22-25. Nel primo set Riccione la spunta con l’allungo nel finale e chiude alla terza palla a disposizione, nel secondo invece il vantaggio è subito netto grazie a super Spadoni, che impone la sua legge e fa 2-0. Nel terzo gran performance al servizio di Gugnali, con la Lasersoft a sprecare addirittura quattro matchpoint prima di chiudere con Godenzoni. Primo posto solitario in classifica.

Il tabellino di Riccione: Godenzoni 11, Gugnali 12, Tallevi 11, Spadoni 10, Bologna 5, Montesi 4, Spinaci 2, Calzolari libero, Jelenkovich, Ricci, Gabellini, Tobia. All.: Piraccini.

Niente da fare invece per l’Emanuel Raggini Rimini, che dopo essere stata in vantaggio per 2-1 si vede rimontare e si deve accontentare di un solo punto per il ko al tie-break a Pescara. La squadra di casa s’impone 15-25, 25-21, 12-25, 25-12, 15-11.

Il tabellino: Agostini 14, Catalano 2, Ricci 13, Morelli 21, Orsi 6, Pivi 2, Magalotti, Astolfi, Forlani, Fabbri libero, Pasolini, Magi, Verde. All.: Morelli.