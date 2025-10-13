Volley B2. L’Ambra parte col piede giusto

Buona la prima. Con una prestazione convincente l’Ambra Cavallini Pontedera inizia nel migliore dei modi il suo debutto in B2 vincendo per 3-0 l’Inglina Albissola (Sv) davanti al pubblico di casa del PalaZoli. In campo Un lungo scambio apre la prima azione conquistata in attacco da Simoncini e seguono altri 2 offensive vincenti delle locali che conducono 5-1, 7-4, 10-5. Le liguri tentano la rimonta (10-7, 11-10=) e il pareggio arriva sul 12. Ambra centra il punto successivo, ma l’equilibrio resta (16-16,18-18) con errori al servizio delle locali che nell’azione successiva vedono il sorpasso delle rivali: 18-19, ma dura un attimo. L’Ambra riprende con piglio le redini del gioco e (21-19, 24-19) chiudendo la frazione. La seconda lottata punto a punto con le toscane sempre più lucide (16-14. 18-16), ma il pareggio è dietro l’angolo (19.19). Le pontederesi restano concentrate e vanno sul +3, tesoretto annullato dalle liguri. Altro colpo di scena con le biancoblù che guadagnano i due punti successivi conquistando il set. Sotto di due set le ospiti tentano il tutto per tutto in quella che sarà poi l’ultimo atto della partita: il vantaggio rimane +2 (23-21), ma due difese fallose delle pontederesi riaprono la sfida. L’Ambra conquista subito il match point che diventa vittoria grazie ad un attacco in rete delle liguri.