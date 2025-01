Volley. Brutta serata per la Montesport. La prestazione è sottotono

Passione Valdarno 3MONTESPORT 0

BINDI PASSIONE VALDARNO: Saveriano 1, Biondi 8, Sangoi 14, Giardi 1, Bartesaghi 12, Poli 13, Vittorini 6, Cancio (L1). N.E. Pancrazzi N., Nannini, Pancrazzi G., Matassini, Franci, Caruana. All. Bertini.

MONTESPORT: Galli 2, Lazzeri 4, Dri 1, Bruni 4, Scardigli 12, Para, Giubbolini 4, Mezzedimi 5, Castellani (L1). N.E. Eifelli, Ferri, Cantini. All. Barboni.

Arbitri: Mantegna e La Mantia di Pisa.Parziali: 25-19; 25-18; 25-19.

FIGLINE VALDARNO – Brutta serata per la Montesport che perde contro la "Bindi" Passione Valdarno al termine di una gara sottotono. Buon inizio della Montesport che forza il servizio, Bertini sul 4-7 ferma il gioco e la "Bindi" trova continuità in attacco, mentre la squadra di Barboni commette qualche errore di troppo (14-11). Barboni chiede time out, ma le locali sono attente (20-18) e anche se la Montesport prova a rifarsi sotto trascinata da Scardigli, Valdarno non abbassa il ritmo e chiude 25-19.

Nel secondo parziale le padrone di casa partono forte, la Montesport soffre in ricezione (5-1) e allora cambio in regia (dentro Dri per Para) ma la musica non cambia (12-8, 20-15) ed è una diagonale di Vittorini a chiudere il set 25-18.

Terzo set con Dri al palleggio e dentro Galli al posto di Bruni al centro e l’avvio è sulla scia del secondo con la "Bindi" padrona del campo (6-1, 11-3). Barboni ferma il gioco, al rientro in campo la Montesport prova a ridurre le distanze, Dri cerca di sfruttare i suoi centrali e un buon break al servizio di Giubbolini costringe coach Bertini a chiedere time out sul 17-12. La squadra ospite prova a rifarsi sotto ma Valdarno è cinico e determinato non concedendo niente e chiude 25-19.