Volley c maschile. Colombiera nella tana della capolista

Seconda trasferta consecutiva delle tre previste per il Volley Colombiera Sarzana Project ospite del Finale Ligure domani alle 19. Una sfida complicata per gli spezzini che nel terzo turno del campionato dovranno dare il meglio al ’PalaBerruti’ contro l’attuale prima della classe. Con sei punti in due giornate i savonesi si godono la leadership in solitaria, guardandosi, però, le spalle dalle agguerrite avversarie e provando a difendere il primato. Di contro i sarzanesi, ancora a quota zero, proveranno a muovere la classifica. "La nostra squadra partirà per questa difficile esterna al completo - afferma il direttore tecnico Carli - e convinta di poter giocare una bella partita". A completare il turno saranno Amis Chiavari-Admo Volley, Colombo-Cus Genova, Vbc Savona-Sabazia EcoSavona e Fas Albisola-Sant’Antonio.

Ilaria Gallione