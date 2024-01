Volley - Campionato serie B femminile nazionale. Ariete domina Arbor. Cecchi infortunata

L’Ariete inizia il 2024 nel migliore dei modi nel campionato di serie B2 femminile nazionale. La truppa di coach Nuti si impone in rimonta col punteggio di 3-1 ai danni dell’Us Arbor Interclays. Un successo arrivato nonostante l’infortunio a metà primo set di un elemento importante come Cecchi. Menzioni particolari per Fanelli, imprendibile o quasi per Reggio Emilia, e per Lichota, brava a farsi trovare pronta e a fare la differenza. La Pallavolo Prato scende in campo al palazzetto di San Paolo nel primo set con Mennini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. Il Pvp scappa subito 5-1, poi Reggio Emilia piazza un parziale di 9 punti a zero e ribalta la situazione. Le ospiti da questo momento non perdono più il controllo della frazione e la portano a casa per 22-25. L’Ariete comunque non molla di un centimetro e al ritorno in campo cambia passo. Le ospiti restano in vantaggio fino al 9-12, poi subiscono la rimonta laniera che porta al 17 pari. Nel finale Saletti firma il 20-17 e poi c’è la chiusura 25-19. Il terzo set è una formalità per la Pallavolo Prato, visto che Reggio Emilia cede all’improvviso, consentendo la fuga 10-6, 17-8 e 20-9. La chiusura arriva 25-12. Infine il quarto parziale. Le ospiti sono sempre a inseguire il Pvp, ma sul 22-21 sembrano potere rientrare in partita. Tre punti di fila di Nesi, però, regalano frazione e partita all’Ariete.

In classifica la Pallavolo Prato si trova in seconda posizione a una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Ius Pallavolo Arezzo. Terza piazza invece per Perugia, staccata di quattro punti dal Pvp. Reggio Emilia dopo questo ko scivola al sesto posto a pari merito con Rinascita Volley. La formazione del Pvp: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.