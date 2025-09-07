Volley. Catia Piccioni vice di Riccione

Sarà Catia Piccioni la vice allenatrice di coach Michele Piraccini per il prossimo campionato di B1 della Lasersoft Riccione. Piccioni è allenatrice di secondo grado con già un’ottima preparazione alle spalle, sia da giocatrice che da allenatrice. Nel suo curriculum sportivo anche un posto come seconda allenatrice in B2 con San Giovanni in Marignano. È stata selezionatrice della provincia di Pesaro-Urbino per quanto riguarda l’under 15 maschile, oltre ad aver curato gli under della Scavolini Pesaro e aver vissuto esperienze con diversi settori giovanili del territorio. Oltre al nuovo incarico con la prima squadra femminile, ricoprirà il ruolo di allenatrice di alcuni gruppi giovanili della società. La squadra riccionese ha iniziato la preparazione in vista di una stagione agonistica particolarmente interessante che è distante poco più di un mese. Il campionato della Lasersoft partirà infatti l’11 ottobre sul campo dell’Anderlini Modena, mentre il debutto casalingo è fissato per il 18 ottobre con Reggio Emilia.