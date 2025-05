Volley Colombiera ribalta Finalmaremola: vittoria in semifinale playoff Serie D

Finalmaremola

2

Colombiera

3

(25-21; 25-19; 22-25; 22-25; 14-16)

FINALMAREMOLA: Borlotti, Corna, Delbalzo, Ferrari, Molinari, Osella, Robatto, libero Pisani. All. Bruzzo.

VOLLEY COLOMBIERA: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Figoli, Lottici, Lugari, Michi, Pescetto, Stiaffini, libero Fiorino e Raggi. All. Carli A.

Arbitro: Rovere

FINALE LIGURE – Con una grande prova di carattere il Volley Colombiera ha compiuto una vera impresa nella semifinale di andata dei playoff di Serie D femminile in casa del Finalmaremola. "Abbiamo ribaltato la partita – commenta coach Andrea Carli (nella foto) – passando dallo 0-2 al 3-2 e rimontando uno svantaggio nei punti di 8-2 nel tie break, concluso 16-14 in nostro favore. Una prova di coraggio e di forza che è andata oltre gli infortuni e le difficoltà che si sono venute a creare contro una squadra ben messa in campo e molto efficace in attacco. Questo risultato ci mette in leggero vantaggio in vista della partita di ritorno di sabato prossimo ad Ameglia alle 20.30, ma questo non ci dovrà consentire di abbassare la guardia. Per poter strappare il pass per la finale playoff dovremo vincere, con qualsiasi risultato".

Ilaria Gallione