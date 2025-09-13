Volley, conto alla rovescia. Il cielo azzurro su Firenze

Si colora d’azzurro la nuova stagione della Savino Del Bene Scandicci e de Il Bisonte Firenze che prenderà il via lunedì 6 ottobre con la prima giornata del campionato di A1. L’organico della Savino Del Bene del confermato coach Marco Gaspari potrà infatti ancora affidarsi a Ekaterina Antropova che, dopo l’oro olimpico di un anno fa a Parigi, ha collezionato questa estate altri due trionfi: quello nella Volleyball Nations League in Polonia e quello iridato conquistato in Tailandia a distanza di 23 anni dall’ultima volta. Una cavalcata implacabile quella delle azzurre di Velasco che sono tornate sul tetto del mondo battendo in finale la Turchia. In entrambe queste rassegne Kate ha fornito prestazioni di altissimo livello sia in attacco che a muro e in battuta. Ma l’Italia-Savino non è stata solo Antropova: anche la centrale Linda Nwakalor ha vinto la VNL; non ha potuto aggregarsi al gruppo iridato solo perché fermata da problemi al ginocchio sinistro.

Il Bisonte di Federico Chiavegatti, pure lui confermato in panchina dopo il sorprendente finale della passata stagione, può vantare altrettante pennellate d’azzurro: la regista Rachele Morello e la schiacciatrice Alice Tanase hanno vinto in Germania le Universiadi mentre altre tre nuove arrivate hanno giocato con le proprie Nazionali: la centrale turca Begüm Kaçmaz in Indonesia nei Mondiali under 21; la schiacciatrice argentina Bianca Bertolino e l’opposto serbo Vanja Bukilic a quelli tailandesi.

Franco Morabito