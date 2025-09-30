Volley Conto alla rovescia per il campionato femminile di Serie C. Team Lunigiana scopre le carte. Tra le new entry Giulia Stiaffini

Tutto pronto o quasi per l’avvio della nuova stagione pallavolistica che vedrà impegnato il Volley Team Lunigiana nel campionato di Serie C regionale. Dopo il quinto posto centrato nella passata stagione, la società rosa bianconera diretta dal presidente Manuel Buttini, si appresta a scendere in campo per la prima di campionato sabato 11 ottobre a Pescia con una formazione rivisitata, che punta a valorizzare atlete giovanissime per la massima categoria regionale.

Tra le new entry, significativo l’ingresso in squadra di Giulia Stiaffini, classe 2004 per 180 centimetri, nativa di Sarzana, la palleggiatrice arriva a Pontremoli dopo una carriera già ricchissima, nonostante la giovane età. Partita dalla sua Liguria come attaccante (ex Lunigiana) è approdata giovanissima a Monza nella scuola del Vero Volley, dove è stata inquadrata nel ruolo di palleggiatrice. Ha esordito nel 2021 al trofeo “Mimmo Fusco“ al posto di Orro e poi, l’anno successivo è passata alla Baronissi Salerno in B1 per poi trasferirsi a Prato in B2. Nella passata stagione ha giocato nel Volley Colombiera, contribuendo al passaggio in Serie C ligure.

Proseguirà il lavoro concluso nella passata stagione, il coach Paola Cordiviola, affiancata come secondo dal giovane lunigianese Tancredi Grossi con il supporto del preparatore atletico Matteo Manfredi sotto la supervisione del direttore tecnico Francesco Cattaneo.

Domenica prossima alle 16,30 al palasport “Buttini“ di Villafranca sarà presentata la formazione al completo della Serie C, oltre a tutte le atlete del Volley Team Lunigiana.

Ebal.