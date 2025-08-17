Volley: conto alla rovescia per i club delle Due Torri che inizieranno la preparazione. Bologna, le formazioni sono pronte. La prima a scattare sarà l’Hokkaido

Scatta il conto alla rovescia: si avvicina il momento della ripresa delle attività per le squadre bolognesi che parteciperanno ai prossimi campionati nazionali di volley di serie B. L’inizio della stagione è fissata il fine settimana dell’11 e 12 ottobre e in vista dell’appuntamento le formazioni inizieranno la preparazione tra la prossima settimana e l’inizio di quella successiva.

La prima a ripresentarsi sul parquet del PalaSavena di San Lazzaro sarà la Hokkaido, che prenderà a parte al campionato di serie B unica maschile, nel girone D formazioni di Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. L’appuntamento è per giovedì 21 agosto, per raduno e inizio della preparazione, che si terrà nei giorni successivi anche al Country Club di Castenaso per garantire lavoro specifico sulla sabbia e un approccio morbido sulle articolazioni, dato che il neocoach De Marco intende lavorare con la palla fin dai primi giorni.

Già stilato anche il calendario delle amichevoli: il 19 settembre con Rubicone, il 26 settembre e il 2 ottobre con Forlì, e il 10 con nuovamente con Rubicone o San Mauro Pascoli e per fine settembre è allo studio la partecipazione a un torneo che preveda la partecipazione di altre squadre di B, per proseguire la marcia di avvicinamento al campionato. Per il 13 settembre, invece, è fissata la presentazione di prima squadra, settore giovanile e femminile al PalaOwens di Calderino, intorno alle 18.

Lunedì 25 agosto, invece, sarà il turno della Fcredil Volley Team Bologna, radunarsi, presso il PalaLirone di Castel Maggiore. Si aspetta ancora la chiusura di un ultimo colpo di mercato per completare il comparto delle centrali: Maria Sawa, classe 2007 reduce da una stagione a Ozzano e fresca di ingaggio da parte del club di A1 femminile del Vallefoglia (in prestito), è l’obiettivo in vista del prossimo torneo di B1 femminile in cui Bologna proverà a ripetersi e a centrare la promozione: in A3, questa volta, perché dopo aver rifiutato l’iscrizione in A2 la stagione alle porte porterà all’introduzione della nuova categoria, a cui accederanno le prime tre classificate del girone al termine del campionato.

Sempre il 25, inizierà pure l’attività della Fatro Ozzano, iscritta al campionato di B2 femminile insieme alla seconda squadra del Vtb e a San Giovanni in Persiceto. La Fatro inizierà a lavorare a Mercatale, per poi trasferirsi al palazzetto di Viale 2 giugno di Ozzano dopo una settimana, con prima amichevole in programma il 13 con Faenza, per inaugurare la nuova palestra delle scuole ozzanesi.

San Giovanni, invece, si ritroverà il giorno successivo, il 26 alle ore 20, presso il palazzetto, per iniziare la preparazione agli ordini di coach Puzzo, confermatissimo dopo la promozione dell’ultima stagione.