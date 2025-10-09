Volley Coppa Liguria femminile, vittoria nel derby contro la Rainbow. Futura qualificata ai quarti di finale

Rainbow La Spezia

0

Futura Ceparana

3

(22-25; 23-25; 18-25)

RAINBOW VOLLEY: Allegretto, Ambrosiani 3, Bado 5, Bencaster 3, Benettini 5, Giangreco 2, Deste, Pagani 7, Perchiazzi, 1 Venturini, Zonca 15, libero Pilli, n.e. Rossi K e Brusoni. All. Saccomani,vice Giraldi.

FUTURA CEPARANA: Barletta 11, Battistini 1, Castagna 8, D’Ascoli 11, Menconi, Morghen 13, Rapalli 1, Rossi 9, libero Pascucci, n.e. Vocale, Loria, Di Negro, Zhivani e Gigantesco. All. Garfagnini.

Arbitro: Rebecca Sabato.

LA SPEZIA – Secondo successo in tre giorni per la Futura Ceparana che si aggiudica anche il derby con la Rainbow Volley in Coppa Liguria femminile, balzando in testa alla classifica e ottenendo la matematica qualificazione ai quarti di finale che si disputeranno a febbraio. Con la vittoria di un solo set nel prossimo match le ragazze di Garfagnini otterranno un primo posto che permetterebbe di giocare la gara secca tra le mura amiche. La sfida si è subito ben incanalata per le bolanesi che nei tre set sono riuscite quasi sempre a controllare la gara, contenendo gli errori e migliorando sia la ricezione che l’attacco al centro rispetto alla partita di domenica scorsa. "Sono vittoria che fanno bene al morale – dice il dirigente Paolo Pascucci – e portano ad affrontare l’inizio della stagione con lo spirito giusto". Sul fronte Rainbow da sottolineare soprattutto l’ottima prova di Zonca che in diagonale ha ben figurato, laureandosi ’top scorer’ della serata. Classifica: Futura 6, Rainbow 3, Colombiera 2, Admo Lavagna 1.

Ilaria Gallione