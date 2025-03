Volley. Coydeco Lupi supera il Sassuolo

La Codyeco Lupi supera per 3-2 il Sassuolo, raggiungendo quota 43 in classifica. I biancorossi sono agguantati in vetta dal Camaiore che si prende il primo posto, facendo scendere i santacrocesi al secondo. Il Sassuolo resta in zona (41) rimpiangendo l’occasione persa al PalaParenti, una volta in vantaggio per 2-1 e sul 21-23 in proprio favore, nella quarta frazione. I Lupi, quasi sul punto di cedere, hanno chiuso con due muri la quarta frazione (25-23), per il 2-2. Sulle ali del ritrovato entusiasmo i conciari hanno dominato il tie-break (15-6) portando a casa la vittoria e due punti pesanti per restare nei primi due posti. D’altronde il Camaiore non scherza. I versiliesi di coach Andrea Francesconi, hanno vinto per 3-1 a San Martino in Rio nel reggiano, prendendosi il primato in coabitazione. I versiliesi hanno già riposato, per cui affronteranno la trasferta a Santa Croce con uno stato d’animo non greve. La Codyeco ha perso il primo set per 25-27, reagendo bene nel secondo: 25-21. I conciari sono poi entrati in una via senza uscita nel terzo set (12-25), rimediando nel quarto in extremis. Dominato il tie-break. Chiusura in gloria, per il pericolo scampato e per la decisa reazione finale. La Toscana Garden Arno ha battuto per 3-0 la Sestese (25-20; 25-19; 28-26) confermando il suo grande girone di ritorno. Dopo il giro di boa, i castelfranchesi hanno sempre incamerato i tre punti, tenendo una media da squadra in lotta per la promozione. Vedersela con Fantauzzo e compagni sta diventando un problema per tutti. Il Gruppo Lupi Pontedera è tornato da Genova con un prezioso punto, colto in virtù della sconfitta per 3-2 per mano del Cus. I pontederesi si insediano a quota 22 in compagnia di Spezzanese e Cecina, che ha riposato. A Genova, il Gruppo Lupi si era portato a condurre per 2-1. La certezza del punto acquisito a forse tolto combattività a Frosini e compagni che, nei restanti set hanno concluso con punteggi non troppo rassicuranti. Questo l’andamento della gara: 25-20; 22-25; 21-25; 25-18; 15-7.

Marco Lepri