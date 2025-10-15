Volley D, Coppa Marche. Cinque colpi a raffica. Fossombrone ai quarti

La stagione sportiva del Flaminia Volley Fossombrone è iniziata nel migliore dei modi con la Coppa Marche, competizione dove le ragazze di coach Campanelli hanno vinto il proprio raggruppamento con 5 vittorie in altrettante partite, qualificandosi ai quarti di finale di dicembre. La Coppa Marche nella programmazione della stagione era finalizzata principalmente a provare soluzioni di gioco, mettere minutaggio nelle gambe delle atlete e ad amalgamare un gruppo molto cambiato rispetto allo scorso anno e che lavora con uno staff tecnico nuovo. La squadra ha risposto bene vincendo tutte le partite per cui la qualificazione ai quarti di finale è un meritato premio ed una prima piccola soddisfazione per tutto l’ambiente. Sabato scorso invece è partito il campionato regionale di serie D con una bella vittoria per 3-0 al PalaSpada contro il Montegranaro Volley di fronte ad un pubblico numeroso. Campionato che vede inserita la compagine del presidente Ducci in un girone che si preannuncia equilibrato, con buon livello tecnico e con diverse società che hanno ambizioni importanti. Rispetto alle passate stagioni la formula di svolgimento è tutta nuova con tante partite in più e diversi turni infrasettimanali.

Dice il ds Denis Durazzi: "Il nostro obiettivo stagionale è accedere ai play off, il che significa piazzarsi tra le prime sei del girone. Ovviamente migliore sarà il piazzamento e più interessante si farà la fase successiva. Per questo motivo dovremo fare il meglio possibile in ogni singola partita perchè tutti i risultati potranno essere determinanti. Da parte della società c’è piena fiducia nel lavoro che sta facendo lo staff tecnico e sul valore del roster formato da un mix tra giocatrici esperte e giovani provenienti dal nostro settore giovanile. La differenza la faranno la determinazione nel voler raggiungere il risultato, la forza e la coesione del gruppo. Ognuna sarà chiamata a dare un contributo importante sempre finalizzato al bene della squadra".

am.pi.