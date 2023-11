Volley D femminile. Il Lunezia ospita la capolista Tigullio. Rainbow-Normac La sesta giornata di Serie D femminile di pallavolo vedrà il Lunezia Volley affrontare la capolista Tigullio Sport Team. La Rainbow Volley La Spezia giocherà in casa contro la Normac Wonder. Coach Menconi e Merello sperano in una prestazione d'orgoglio delle loro squadre.