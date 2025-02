Volley - "D" femminile. Roni, il nocchiero di IMG

La squadra del momento del girone "B" di serie "D" è sicuramente la IMG Nottolini, capace di conquistare tredici punti nelle ultime cinque giornate, performance che la mette nella classifica del girone di ritorno alle spalle della sola capolista imbattuta, la Cerretese.

Alla guida delle giovani bianconere c’è Emanuele Roni che, dopo la rinuncia della società bianconera alla categoria principale della scorsa estate, è diventato il timoniere dell’intero progetto tecnico della Nottolini. Una scelta, quella caduta su Roni, che è in perfetta continuità con il disegno di ringiovanimento e consolidamento del settore, visto che l’allenatore, di origini massesi, è da tre anni alla guida sia della squadra di serie "D" che dell’Under 18, di cui il roster della "D" è quasi perfetta emanazione.

Abbiamo sfruttato la giornata di riposo dei campionati per fare un punto con Roni sul campionato e sullo stato di salute del progetto sportivo della società. "Se dovessi raccontare tutti gli alti e i bassi di questi primi mesi ci vorrebbe un libro – esordisce Roni – ; ma, per fortuna, ora le tessere si stanno mettendo al posto giusto. Purtroppo siamo stati colpiti da infortuni importanti, occorsi a giocatrici per noi importanti: Gregori out da ottobre; Bagni fuori da due mesi e Malaspina rientrata solo da poco. L’arrivo di Catani ci ha dato sicuramente una bella mano, anche se rimaniamo abbastanza scoperti sul ruolo di schiacciatrice. Le assenze, più che nell’impegno del week-end, per noi hanno avuto un impatto durante la settimana, non permettendoci sempre di allenarci bene e, quindi, di dare vita alla nostra principale prerogativa: quella di concretizzare un percorso di crescita tecnica delle nostre giovani, premessa necessaria a qualsiasi risultato di classifica".

La situazione, però, sembra essere migliorata nell’ultimo periodo, come dimostra i tre 3-0 consecutivi che Roni commenta così. "Pur nell’emergenza – afferma – abbiamo trovato quello che ci è mancato sinora, cioè una certa continuità. Questi successi ci hanno permesso di poter guardare con maggior serenità al campionato, visto che ora abbiamo una decina di punti di vantaggio sulla zona retrocessione e possiamo parallelamente dare il giusto rilievo agli impegni della Under 18. Dopo aver perso in finale la fase territoriale, vinta negli ultimi due anni, abbiamo conquistato, comunque, l’accesso a quella regionale e anche qui da due anni siamo tra le prime quattro e puntiamo a ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile".

Il prossimo impegno della IMG Nottolini contro il Sorms, squadra nove punti indietro in classifica, potrebbe regalare qualcosa che assomiglia parecchio ad una virtuale salvezza anticipata.

Andrea Amato