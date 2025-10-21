Volley, dalla serie C alla D. Folgore cede al tie-break. Tutto facile per le santacrocesi
Tanti punti per il comprensorio del Cuoio e Valdera nella seconda giornata di campionato. In serie C la Folgore San Miniato ne strappa uno in casa dell’Olimpia Poliri dopo un lungo confronto. I primi due set vinti dalle sanminiatesi, ma nelle due frazioni successive sono le fiorentine a pareggiare i conti. Lottato il tie-break dove le ragazze di Sala si arrendono 15-11 portando via solo il punto di consolazione.
In serie D netta vittoria del team Lupi Santa Croce corsara sul parquet del volley Calci superato senza incontrare difficoltà e il team di Marchi vola già a punteggio pieno nella fascia alta della classifica. Nel girone B esordio vincente per la Fgl-Zuma Castelfranco fra le mura amiche del PalaBagagli: senza ostacoli la compagine di Pucci si aggiudica la vittoria contro Cortona che niente può contro la forte corazzata pisana (basti pensare che il primo set si chiude 25-5).
Sconfitta esterna invece per l’Ambra Cavallini Pontedera che cede per 3-0 sul parquet del Volley Lucca. Sconfitta anche per il Volley Capannoli che cede però solo al quinto set al cospetto del Migliarino Volley ospite sul parquet del Capannoli. Le locali hanno tra le mani il vantaggio set di 2-1, ma nel quarto le avversarie pareggiano per festeggiare al tie-break.
Nel girone C esordio casalingo vincente per il Volley Peccioli che conquista 3 punti pieni contro il team di Borgo San Lorenzo.
