Volley. Debacle fiorentina per I’ Giglio. Timenet, tutto facile a Montelupo

I’ Giglio di Castelfiorentino non è riuscita ad evitare la sconfitta contro la Florenzo di Coverciano. La differenza tecnica e fisica è stata molto chiara e non è bastata la buona volontà delle giovani valdelsane a rimediare al gap, evidente anche dai parziali (17-25; 20-25; 17-25). Solo nel secondo set la partita è stata combattuta punto a punto e solo nelle battute finali le ospiti si sono distaccate per andare a vincere 20-25. Ora le biancorosse hanno 16 punti e sono undicesime in classifica e dovranno controllare le squadre che le seguono in classifica.

La pallavolo Fucecchio è incappata in una grave sconfitta a Firenze, ad opera della Sales Volley per 3-1 (25-20; 19-25; 25-17; 25-17). La sconfitta però ha delle giustificazioni importanti. Due delle migliori giocatrici fra le bianconere erano forzatamente assenti: Giovannelli, forte centrale, ha una lesione al menisco che la terrà lontana dal parquet per un lungo periodo e la Ciabattini si è dovuta assentare per ragioni di lavoro. Mancando questi due elementi importanti la squadra, anche se ha combattuto soprattutto nelle fasi iniziali, ha dovuto cedere ed ora vede allontanarsi la possibilità dei play-off. Ha arbitrato Callai.

L’A.P. Certaldo, in trasferta a Firenze, non è riuscita racimolare punti contro l’Olimpia Poliri Academy, anche se l’inizio è stato promettente con il primo set vinto per 23-25. Poi però le locali hanno cominciato a macinare punti e si sono imposte per 25-7; 25-21;25-14, conquistando l’intera posta. Ha arbitrato Margheri.

La Timemet Empoli ha mantenuto fede facilmente al pronostico che la vedeva favorita di fronte alla Montelupo Città della Ceramica, anche se si trattava di un derby. Il risultato finale (17-25; 13-25; 16-25) in poco più di un’ora, consente alle giallonere di mantenere la testa della classifica con 47 punti, precedendo la seconda, l’Astra Chiusure Lampo di Firenze, di 5 punti. Ha arbitrato Tonini.

In campo maschile, il Jolly Fucecchio aspetta il calendario dei play-out che lo vedranno impegnato dal 2 marzo. Tutti i campionati ora osserveranno un turno di sosta per l’effettuazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche della FIPAV.