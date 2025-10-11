Volley Decolla la Serie C. Team Lunigiana ambizioso

Dopo il catechismo e gli esercizi tattici di settembre, ricominciano le liturgie del campionato di Serie C femminile di pallavolo. Quella che le ragazze del Team Lunigiana si apprestiano a vivere è la seconda pagina consecutiva su questo palco, diretto dal nocchiero Manuel Buttini e “irrobustito“ dalle sollecitazioni del tecnico Paola Cordiviola. È una Serie C che riflette come un prisma, le tante sfaccettature che la compongono e i numeri che rappresenta lo testimoniano senza ombra di dubbio. Grazie alla presenza di realtà come il Bisonte volley Firenze, Invicta Grosseto, Valdarno Project, Chianti Banca Siena, Astra Chiusure Lampo Bagno a Ripoli, Firenze Ovest e Delfino Pescia. Andando ad osservare in profondità la distribuzione dei comuni nelle varie provincie, salta subito all’occhio la folta rappresentanza dei comuni fiorentini. Dunque, per la squadra diretta dal riconfermato coach Cordiviola è subito partita vera quella che stasera dalle 21 le mette al cospetto del sestetto della Pallavolo Delfino Pescia sulla Palestra elementare di via Boito. Il Team Lunigiana, dopo il quinto posto centrato nella passata stagione e rivisitato nel suo organico, affronta la nuova stagione con l’obiettivo di valorizzare le atlete più giovani nella massima categoria regionale.

"Ci siamo ritrovati in palestra a settembre – afferma il nocchiero Buttini – e durante gli allenamenti ho visto un entusiasmo che fa ben sperare e credo fermamente che la motivazione ed il gruppo siano fondamentali; i carichi di lavoro sono stati elevati, abbiamo fatto qualche amichevole e come si può immaginare il gioco non è ancora perfettamente rodato. Siamo curiosi e ansiosi di vedere come la squadra si comporterà in campo in una competizione ufficiale. Il campionato di Serie C, girone A toscano è di buon livello e i dettagli faranno la differenza, il nostro obbiettivo è la salvezza".