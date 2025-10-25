Volley, derby alle 16,30. Cavallino 4 Torri a Forlì: "Una tappa di crescita»

Terza giornata di serie B girone D e seconda trasferta consecutiva. La Cavallino 4 Torri gioca oggi a Forlì (palasport Villa Romiti, ore 16.30) per mantenere l’imbattibilità conquistata contro Montorio e a Castelferretti, visto che i granata viaggiano ancora a punteggio pieno.

Uno scontro classico ormai, tra serie A ai bei tempi e serie B in questi anni, quello tra Ferrara e Forlì, con partite che si sono sempre dimostrate molto combattute.

Per la squadra granata anche un tipo di avversario diverso da quelli affrontati finora, ancora più esperto e più solido.

"Siamo consapevoli che sarà una partita difficile – le parole di coach Pupo Dall’Olio nel presentare questo impegno –, Forlì è una squadra esperta e che fa di un cambio palla regolare la sua forza. Io credo che potrà essere la battuta, su entrambi i fronti, a poter fare la differenza. Attenzione ai loro esterni, sicuramente il punto di forza oltre ad un buon alzatore in cabina di regia".

La Querzoli Volley Forlì ha vinto sabato scorso 3-0 a Montorio, riscattando così la sconfitta all’esordio: sul campo di casa 3-2 per il San Marino.

L’allenatore Visani può contare su Peripolli, D’Orlando, Camerani, Kunda, Pirini, Soglia, Graziani, Pirazzoli, Mariella, Silvestroni.

La Cavallino 4 Torri avrà a disposizione Ciardo e Daddio alzatori; Bellia e Ghidoni opposti; Manià, Margutti, Rossetti e Dalmonte ricevitori; Dosi, Focosi, Reccavallo e Sanzogni centrali; Poli e Roboni libero.

