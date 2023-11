Volley Domani l’esordio contro Pistoia in serie C maschile. Comincia l’avventura per Massa Carrara

Si apre domani (ore 17.30) al Palazzetto dello sport di Massa la stagione della Pallavolo Massa Carrara, impegnata contro i pistoiesi dello Zona Mazzoni nella prima giornata del campionato maschile di serie C. E’ il caso di dire finalmente, perché la squadra massese si allena ormai da metà settembre e c’è tanta voglia di tornare a sudare sotto rete in partite ufficiali. Partite che sono ritardate perché il girone quest’anno è composto soltanto da 10 squadre. Al via ci sarà una Pallavolo Massa Carrara tutta da scoprire con un tecnico all’esordio nella categoria, il lucchese Luca Cei, e un organico ulteriormente ringiovanito e con 4 nuovi innesti nel ’motore’. Non ci sono più De Rosa, con Guidi diventato capitano, e neppure Poli e Baldini, quest’ultimo andato in serie B ai Lupi Santa Croce. Sono arrivati Podestà, Passino, De Luca e Cantini ed è tornato Bagnoli.

"Abbiamo fatto un buon precampionato – spiega il coach – senza avere particolari intoppi. Nelle ultime tre settimane abbiamo effettuato tre allenamenti e un’amichevole. I test match contro squadre di serie C di buon livello li abbiamo pareggiati tutti. Siamo arrivati secondi al torneo di Migliarino e battuto al tie-break il Santo Stefano, formazione di di serie B. Domani incontreremo subito una squadra esperta che potrebbe crearci delle difficoltà".

Questa la rosa. Palleggiatori: Filippo Guidi e Mirko Podestà; centrali: Achille Rustighi, Francesco Passino, Nicola De Luca; opposto: Mattia Briglia; schiacciatori: Alessio Haxhiymeri, Leonardo Cantini, Alessandro Mosca, Gabriele Bagnoli, Nicola Guadagnucci; Leonardo Aliboni e Alessio Bibbiani.

La società vuole ringraziare anticipatamente i partner commerciali che l’accompagneranno in questa nuova annata, segnatamente: So.Pe.Ti, Bertazzoni Ascensori, Next, Evam, Ambiente Spa, Tara, Edilmarket, BrunicoNet Soluzioni It, Industrial Software, Agraria Cantarelli e FrePac.

Gianluca Bondielli