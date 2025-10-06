Volley donne A2: ore 18,30. L’avventura della Clai comincia da Altamura

Parte alle 18.30 da Altamura il campionato della Clai. Per la seconda stagione la formazione imolese gioca in A2, il primo obiettivo è la permanenza in categoria. Sarà una corsa lunga e piena di ostacoli, il club del presidente Stefano Mongardi ha allestito un gruppo con le carte in regola per portare a casa la meta. Oltre 40 giorni di preparazione per presentarsi ai nastri di partenza nelle condizioni migliori: "Sono soddisfatto della preparazione che abbiamo svolto – commenta coach Bendandi –, abbiamo rispettato ciò che avevamo organizzato in pre season sia a livello atletico che per quanto riguarda la parte tattica svolta sulla palla. Mi aspetto una stagione veramente difficile dove ci sarà da soffrire, noi dobbiamo essere assolutamente centrati su di noi e sul nostro gioco. Essere coscienti che la parola d’ordine del gruppo è la pazienza, il team è totalmente nuovo. In organico ci sono tante giocatrici che scopriranno la serie A2, vanno tenuti i piedi ben saldi a terra con concentrazione sul lavoro e sull’obiettivo da raggiungere. Ci sono potenzialità che nel tempo possono trovare una costanza". Le biancoblù giocheranno subito in trasferta dove in palio ci sono i primi punti da mettere sulla strada per arrivare alla permanenza in categoria: "Nella gara in Puglia sono molto curioso di vedere all’opera la mia Clai, la spunterà chi tra le due squadre gestirà meglio le emozioni. Anche Altamura è un gruppo in via di costruzione, anche loro non avranno reso solida la propria identità così come avviene per la mia formazione. Non sarà una bella partita per il gioco, chi riuscirà a stare attaccato alle proprie necessità avrà la meglio, occorrerà mantenere la tranquillità. Altamura è un’avversaria impegnativa, nel sestetto hanno un’opposta e una banda veramente interessanti che saltano tanto e attaccano bene. Ritroverò Valeria Caracuta che ho avuto a Scandicci, è una palleggiatrice d’ esperienza, Altamura è difficile da affrontare. Siamo pronti ad iniziare il nostro cammino e non vediamo l’ora".

Antonio Montefusco