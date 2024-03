VOLLEY DONNE - "B», "c», "d». Img fallisce la chance. McDonald’s non tradisce

In serie "B1" occasione persa per la IMG Nottolini che era chiamata al tanto atteso cambio di marcia, necessario ad accorciare le distanze dalla zona salvezza, contro il Nims Cons sesto. E’ durata poco e solo a sprazzi la resistenza delle bianconere che hanno lottato punto a punto nel primo parziale, perso, poi, solo 21/25, cedendo 18/25 e 13/25 i successivi per lo 0-3 finale.

In serie "C", invece, non tradisce praticamente mai McDonald’s Porcari che respinge anche l’assalto della nuova seconda, Pediatuss Casciavola, regolata 3-0 (25/19, 25/22, 25/20) e vola a +11 su Casciavola e Livorno.

In serie "D" decisivo il fattore campo per le lucchesi nel bene e nel male. Vittorie per MAV Nottolini per 3-0 (25/18, 28/26, 25/20) sul Volley Art Il Bisonte e per System Libertas che supera il Montelupo 3-1 (25/22, 25/27, 25/21, 25/19). Vanno ko, contro avversarie migliori in classifica, a Prato l’Isotta Bevande Porcari che cede all’Ariete 3-0 (25/19, 25/10, 25/6) e la Pantera a San Miniato con la capolista Folgore: 3-0 (25/20, 25/14, 25/19).

Andrea Amato