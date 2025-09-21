Volley donne B1. Olimpia Teodora, poker di set a Imola che milita in A2

Buona prestazione per l’Olimpia Teodora nel secondo test pre campionato, giocato venerdì sera sul campo della Clai Imola, formazione che parteciperà al prossimo campionato di A2. Le ravennati approfittano al meglio del turnover avversario, con l’ex giallorosso Bendandi che, dopo l’amichevole di due giorni fa a Firenze contro Il Bisonte, ha dato largo spazio alle seconde linee. Leonesse solide in ricezione e presenti a muro, con il neo acquisto Boninsegna sugli scudi come prima alternativa alla solita Casini. Primo set combattuto, ma nel finale le giallorosse si sono dimostrate più efficaci, per poi vincere più agevolmente nel secondo, rimanendo sempre a condurre nel punteggio. Il terzo parziale inizia con qualche difficoltà, ma anche grazie a qualche cambio orchestrato da Coach Rizzi arriva una bella rimonta. Nel quarto altra girandola di cambi con in campo Balducci e Ratti per Boninsegna e Monaco, ma l’Olimpia Teodora conferma la sua serata in palla e chiude 4-0 allungando nel finale.

Soddisfazione per la prestazione prima ancora che per il risultato da parte dello Staff, che guarda già avanti al prossimo test, in programma martedì alla palestra Mattioli contro Forlì.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 4, Monaco 7, Boninsegna 17, Fabbri 11, Casini 20; Ratti 2, Bendoni 2, Balducci 4. All.: Rizzi. Ass.: Falco.