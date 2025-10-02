Volley donne: brutte sensazioni nell’ultimo test precampionato. La Clai di Bendandi inciampa anche a Ravenna. E il 6 ottobre si farà sul serio ad Altamura

OLIMPIA RAVENNA 4CLAI IMOLA 1(23-25; 25-20; 25-18; 25-21; 15-10)

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Franzoso, Poggi 4, Marchesano 7, Monaco 16, Ratti, Boninsegna 17, Fabbri 18, Casini 20, Bendoni 1, Piani ne, Balducci 5. All. Rizzi.

CLAI IMOLA: Hoogers 12, Schena 2, Cavalli, Salvatori 7, Novello 4, Vecchi 2, Malik 21, Gambini, Romano 1, Osana , Foresi 2, Bulovic 13, Busolini 7. All. Bendan.

Il precampionato della Clai si chiude con una sconfitta inaspettata, le ragazze di coach Simone Bendandi sono state battute sul campo dell’Olimpia Teodora Ravenna formazione di categoria inferiore. Nell’ultimo test prima dell’esordio del 6 ottobre ad Altamura, le imolesi dopo avere vinto faticosamente il primo set (23-25) sono state costrette a cedere il passo alla formazione bizantine. Le padrone di casa si sono presi la partita imponendosi nei successi 4 parziali giocati per mettere benzina nelle gambe ed energie negli schemi che verranno riproposti nell’annata 2025/2026.

La Clai è stata abbastanza positiva in attacco, mentre in difesa non è riuscita ad imbrogliare il gioco di chi stava dall’altra parte della rete, le biancoblù si sono dovute fermare a 20, 18, 21 e 10 nella tie break finale giocato come quinto set.

Mancano pochi giorni all’esordio di lunedì, un piccolo lasso di tempo per prepararsi al meglio con l’intento di centrare i primi punti di un’annata dove l’obiettivo ancora una volta sarà la permanenza in categoria.

a. m.