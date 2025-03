Volley donne - "C" e "D". Il derby va alla Pantera

In serie "C", a Porcari, grande spettacolo tra McDonald’s e Biemme Livorno, le prime due della classe. Alla fine il verdetto per la stagione è sostanzialmente rimandato, ma il pubblico di casa ha potuto ammirare le proprie beniamine mettere a segno una splendida rimonta con vittoria, in un emozionante tie-break. La partita ha vissuto molti capovolgimenti, ma su un filo conduttore di un continuo equilibrio, come dimostrano i parziali: 25/23, 20/25, 19/25, 25/18, 15/13. Con questo successo di misura le ragazze di Grassini dimezzano il distacco dalle labroniche, ma, al contempo, si vedono riavvicinare ad una sola lunghezza il Pescia.

In serie "D", invece, il match-clou era sicuramente il derby tra Pantera e IMG Nottolini. Nella prima ora il match è vissuto sui binari del completo equilibrio, con un primo set in cui le bianconere sono arrivate ad avere un set-point, salvo, poi, cedere tre punti per il 26/24 a favore della compagine di Capponi. Nel secondo parziale, invece, le bianconere di Roni pareggiano con un 22/25. La seconda metà del match, invece, diventa un monologo della Pantera che conferma il pronostico favorevole, chiudendo con un 12/25 e un 15/25. Non riesce, invece, ad invertire il pronostico il Giannini Giusto Porcari che cede in casa per 1-3 (14/25, 27/25, 23/25, 18/25) contro il forte Punto Sport che sale con la Pantera al terzo posto, grazie al ko del Baccicampi nello scontro diretto con Calenzano, secondo. La Nottolini, invece, rimane ottava e con ampio margine sulla nona, il Sorms, grazie all’exploit di giornata del Green Way Barga, capace di andare a vincere 2-3 (25/21, 25/19, 17/25, 12/25, 9/15) a San Mauro a Signa, conquistando il quarto successo (ben tre quelli esterni, tutti nell’ultimo mese e mezzo). Le barghigiane superano di un punto il System, sconfitto per 3-0 (25/21, 25/23, 25/16) dall’Ariete Prato.

Andrea Amato