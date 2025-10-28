Volley donne serie B, successo netto a Cesena per le ragazze del tecnico Ghiselli. La Vtb sorride con il primo blitz. Terzo e quarto set dominati

ANGELINI

1

DM SISTEMI GROUP

3

(20-25, 25-11, 16-25, 14-25)

ANGELINI : Parise 12, Lupoli 3, Pasini 13, Guardigli 7, Benazzi 11, Caniato 5, Gregori (L1); Ioli (L2), Cangini 1, Oke, Menini 2. Non entrate: Signorini, Casalini, Galletti. All. Lucchi.

DM SISTEMI GROUP VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 15, De Paoli 11, Fucka 7, Pinali 16, Neriotti 13, Saccani 4, Minelli (L1), Cavalli (L2); Sawa, Carnevali, Govoni, Giorgi 1. Non entrate: Bongiovanni, Dall’Olmo Casadio. All Ghiselli.

Arbitri: Gianferro e Salvatore.

Missione compiuta: la DM Sistemi Group raccoglie il primo successo esterno della stagione e soprattutto il secondo consecutivo dopo quello casalingo con Forlì grazie al quale aveva rotto il ghiaccio. Bologna vince, convince e passa a Cesena, al cospetto di una formazione che disputò i playoff nella passata stagione e che partiva con ambizioni anche in quella attuale, con l’infortunio della regista Galletti che ha complicato i piani di inizio campionato. Le romagnole restano in coda, Bologna vola a ridosso della zona promozione (primi tre posti), a un punto dalla terza piazza. Ma più della classifica a far sorridere sono i segnali di crescita del gruppo sotto il piano del gioco e degli equilibri, come raccontano le quattro giocatrici in doppia cifra per palloni messi a terra, con l’ex Pinali Mvp a quota 16, Neriotti a far danni anche in battuta (3 aces) e a muro (2), Taiani a regalare equilibrio e alte percentuali (69 per cento in ricezione, 36 in attacco), mentre De Paoli si conferma nel ruolo di opposta con 11 punti e quasi il 40 per cento in attacco. Bologna ha un solo passaggio a vuoto, un calo di tensione nel secondo parziale. Domina però primo, terzo e quarto con fughe immediate e prove di forza a cui dare un seguito nel weekend nello scontro col Centro Volley Reggiano.

Le altre gare: Life 365 Forlì-Fantini Folcieri Ostiano 3-1, Pediatrica Bindi San Giovanni Valdarno-Montesport 3-0, Moma Anderlini Modena-Osgb Campagnola 1-3, San Giorgio-Olimpia Teodora Ravenna 1-3, Transport Ripalta-Lasersoft Riccione 3-2, Fos Centro Volley Reggiano-Sdb Scandicci 3-0.

La classifica: Olimpia Teodora Ravenna 9; Transport Ripalta, Osgb Campagnola, Pediatrica Bindi San Giovanni Valdarno 7; DM Sistemi Group Volley Team Bologna, Fos Centro Volley Reggiano 6; Fantini Folcieri Ostiano 4; San Giorgio, Sdb Scandicci, Life 365 Forlì, Moma Anderlini Modena, Montesport 3: Angelini Cesena, Lasersoft Riccione 1. Marcello Giordano