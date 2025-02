Volley donne serie B1. Olimpia Teodora, missione compiuta: vittoria e sorpasso

Olimpia Teodora 3 Jesi 1 (25-22; 10-25; 25-15; 25-19)

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Balducci 12, Marchesano 12, Poggi 5, Pirro 7, Fabbri 6, Casini 19, Franzoso (L); Toppetti 1, Nika, Missiroli1, Benzoni. NE. Bendoni, Piraccini. All. Rizzi

PIERALISI VOLLEY JESI: Peretti 2, Castellucci 10, Milletti 10, Moretto 22, Paolucci 9, Canuti 11, Cecconi (L); Girini; Marcelletti, Ferrini; NE Papagno, Damore. All. Sabbatini.

Continua la serie positiva dell’Olimpia Teodora con la quinta vittoria consecutiva, sesta negli ultimi 7 incontri. Al rientro dalla pausa di campionato, le giallorosse si aggiudicano lo scontro diretto contro la Pieralisi Volley Jesi, per 3-1, sorpassandola di due punti in classifica e portandosi a 23.

Il primo set è altalenante, con un Olimpia che parte bene e si porta in vantaggio 14-8, ma viene messa in difficoltà dalla battuta flottante di Milletti, che mette a segno tre ace. Balducci riesce a sbloccare il muro e l’Olimpia torna in partita. La fine del set è un faccia a faccia tra i due opposti: agli attacchi dalla seconda linea della mancina di esperienza Moretto risponde prontamente Casini. L’Olimpia riesce a chiudere il set per 25-22.

Il secondo parziale è dominato da Jesi, grazie gli attacchi di Moretto. Interminabile il turno di battuta di Castellucci, che continua per 9 punti consecutivi, mettendo in crisi le ravenanti. Coach Rizzi prova a cambiare le carte in tavola con l’inserimento di Nika al palleggio e di Missiroli su Pirro, ma l’avanzata continua. Le difficoltà in ricezione (26% positiva) e l’attacco di Moretto affossano la squadra di casa, che non riesce a sbloccarsi e perde il set per 10-25.

Si volta pagina nel terzo parziale, che però inizia con tensione. Casini dalla seconda linea porta l’Olimpia sul 10-8 e costringe il coach Sabbatini al time out. Con un’ottima ricezione (69% di positività) e il muro che riesce a fermare il mancino di Moretto, l’Olimpia si porta avanti 13-9. Il set continua con l’ottimo turno di 7 battute consecutive di Casini che, con un ace, porta l’Olimpia a condurre per 18-11. Poi, a sorpresa, l’attacco di Toppetti dalla seconda linea segna il 19-11. Fine set concitato, ma si chiude grazie a tre muri e all’attacco di Poggi di seconda intenzione (25-15).

Il quarto comincia con qualche difficoltà, ma viene sbloccato da un muro al centro di Marchesano. L’ace di Balducci costringe coach Sabbatini al time-out sull’8-9. L’Olimpia insegue ma non molla, e con un bel muro si porta 11 pari. Poi sorpassa su attacco di Casini, determinante in questo set.

La squadra continua a condurre con vantaggi contenuti, poi Casini chiude con un fortunato mani out ed è festa al Pala Costa. Sabato prossimo, nella prima trasferta del girone di ritorno, le giallorosse sfidano il team di alta classifica Express Imoco Volley Cortina a San Donà.

Lucia Bonatesta