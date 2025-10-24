Volley donne serie B1 Ravenna a punteggio pieno, domani alle 18 è attesa dall’esame a San Giorgio Piacentino. L’Olimpia Teodora in cerca di conferme

L’Olimpia Teodora sale sabato a San Giorgio Piacentino, paese di appena 5mila abitanti, per la terza giornata del campionato di B1. La compagine ravennate è reduce da due vittorie nelle prime uscite ed è al provvisorio comando della classifica. Le emiliane, invece, hanno affrontato due squadre toscane rimediando una vittoria (3-1 in casa contro Scandicci) e una sconfitta (a Montespertoli, con lo stesso punteggio). La capitana è la parmense Chiara They, al secondo anno a San Giorgio, una delle più forti beacher italiane che non disdegna l’attività indoor.

L’Olimpia si presenterà a San Giorgio con un morale naturalmente alto, per i confortanti risultati delle prime due uscite. Della squadra di Rizzi hanno ben impressionato il carattere combattivo e la compattezza di squadra; tecnicamente le vittorie sono state costruite sulla ricezione solida e sulla grande varietà di soluzioni in attacco, lo scorso anno imperniati maggiormente sull’opposto Casini. Quest’anno la grintosa Boninsegna offre un’alternativa di livello in banda e questo può, di conseguenza, liberare anche un maggior numero di attacchi al centro, come dimostrano i tabellini finora ben distribuiti dei punti personali fra le varie schiacciatrici.

Ancora da definire i valori del girone. Sorprende che, ad eccezione dell’Olimpia, tutte le altre squadre abbiano perso almeno un punto rispetto al massimo teorico. Due, invece, le squadre ancora a secco (Riccione e Forlì).

Per la trasferta di sabato (ore 18) la rosa di 11 giocatrici sarà integrata con una o due giovanissime del gruppo di Serie C. L’operazione sarà ripetuta ogni volta, come questa, in cui ci sarà compatibilità fra i calendari, essendo una priorità della società tutelare la competitività della seconda squadra in un campionato molto ostico, per la giovane età delle ragazze coinvolte.

Marco Ortolani