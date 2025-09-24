Volley donne, tanto pubblico per vedere all’opera le stelle. Diffusione Sport, show al PalaRuggi

Si conclude con la vittoria della Omag-Mt San Giovanni in Marignano la quarta edizione del trofeo McDonald’s di Imola, andato in scena al PalaRuggi. Un altro successo di pubblico per l’evento organizzato da Diffusione Sport che ha portato la pallavolo femminile di serie A in città.

Il torneo è stato aperto dal succoso antipasto tra due formazioni di A1, con la sfida tra la stessa San Giovanni in Marignano e la Savino del Bene Scandicci delle due azzurre Ekaterina Antropova, fresca campionessa del mondo, e Caterina Bosetti (oro olimpico appena un anno fa) che hanno strappato applausi tra i tifosi e le tifose accorse sulle tribune, finendo per essere inevitabilmente rincorse per foto e autografi. Le due azzurre sono state premiate a fine gara dal sindaco Marco Panieri. Domenica la gara che ha assegnato il titolo, con il successo di San Giovanni in Marignano che ha superato le friulane del Cda Volley Talmassons per 3-1 (20-25; 25-22; 25-18; 25-17).

Dopo il primo set vinto di cinque lunghezze da parte delle friulane, la partita ha visto le due squadre alternarsi al comando con la Consolini della ravennate Serena Ortolani che saputo rimontare lo svantaggio portando a casa due set equilibrati e chiudendo la sfida conquistando il quarto.

La giornata si è chiusa con la premiazione della squadra vincitrice e la consegna del premio di mvp, nonché miglior realizzatrice della seconda gara, ad Anna Piovesan (Consolini), autrice di 17 punti. Va in archivio l’edizione 2025 del torneo (con l’arrivederci al prossimo anno), il primo dei numerosi eventi che Diffusione Sport ha in programma nel corso di questa stagione per celebrare vent’anni di attività.

Luca Monduzzi