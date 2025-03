Volley: Dream corona una stagione esaltante. Impresa Fermignano. Promossa in serie D

Una stagione da sogno per la Dream Volley Fermignano Maschile, ha conquistato la promozione diretta in serie D. Un traguardo che, solo pochi mesi fa, sembrava quasi irraggiungibile. "È stato un campionato in crescendo – racconta il coach Nicola Zepponi – all’inizio ci siamo trovati con un gruppo ristretto ma determinato al quale si sono uniti, strada facendo, tanti ragazzi alle prime armi, entusiasti e desiderosi di fare gruppo. Questo ha creato nuovi stimoli e soprattutto una voglia di giocare che, mescolata all’esperienza, ci ha permesso di accettare la sfida e portare a casa il campionato!".

Oltre al successo sportivo, c’è anche l’orgoglio di aver avuto la meglio su squadre più strutturate e grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Adriano Di Paoli, che sottolinea le emozioni ma anche le difficoltà di questo percorso: "Il volley maschile non è semplice da promuovere: reclutare atleti e trovare risorse per portare avanti un progetto è sempre una sfida. Ma quando una società trova persone entusiaste, come è successo a noi, tutto diventa un po’ più facile. Questo successo è frutto di un lavoro iniziato cinque anni fa, vogliamo ringraziare tutti i ragazzi che hanno fatto parte del nostro percorso: chi c’è sempre stato, chi ha deciso di tornare e anche chi ha preso strade diverse, perché ognuno ha contribuito a questo successo. Un ringraziamento anche agli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto: Drinks Services, Moretti Ugo, Tvs, Edil.A e Procommerciale". Nessuna paura per il futuro, la sfida della Serie D viene accolta con entusiasmo dai ragazzi, più determinati che mai a migliorarsi e a lavorare ancora più sodo per la prossima stagione. Ora la Dream Volley Fermignano è pronta per una nuova, entusiasmante avventura nella categoria superiore, con la stessa passione e determinazione che l’hanno portata fin qui.

v.d.