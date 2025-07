Volley. Emma Villas, arriva l’iraniano. Manavi

Dopo i palleggiatori Porro e Mastrangelo, lo schiacciatore Benavidez, il libero Piccinelli e il centrale Bragatto dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha ingaggiato Javi Manavi. Lo schiacciatore classe 1995, nato a Isfahan in Iran, arriva da un’esperienza di due anni a Catania, prima in Superlega e lo scorso anno in A2. Ha una grande esperienza internazionale dopo avere giocato anche in Francia ed Indonesia oltre che in patria. "Conosco la realtà dell’Emma Villas da alcuni anni, sin da quando a Siena giocava Marouf (palleggiatore iraniano che è stato a Siena nel 2018/19, ndr) – afferma Manavi. – Credo che sia una società che da tempo si pone obiettivi ambiziosi, e che vuole crescere ancora. La testimonianza arriva anche dal nuovo progetto creato e realizzato insieme a Santa Croce sull’Arno. Ho giocato più volte contro questo team, anche lo scorso anno quando vestivo la maglia di Catania. Credo che troverò un’ottima organizzazione e dei compagni di squadra molto forti".

Manavi ha già parlato con Petrella. "Il coach l’ho già incontrato da avversario – afferma –. Abbiamo parlato, è un allenatore molto intelligente e conosce veramente bene la pallavolo. Credo che la nostra potrà essere una buonissima stagione. Dovremo lavorare duro ma penso che potremo essere tra le squadre che ambiranno alla vittoria del campionato". Lo scorso anno per la prima volta Manavi ha disputato il campionato di A2. "Il mio obiettivo è quello di giocare la mia migliore pallavolo e dare il mio contributo alla squadra", conclude Manavi.