Volley femminile A2, arrivano le bergamasche del Costa Volpino. Cbf Balducci, a caccia della sesta vittoria

"Ci attende una gara contro una formazione abile a difendersi, noi dovremo avere pazienza e rigiocare spesso la palla mantenendo la calma anche se dovessero toccarci molti attacchi". Alessia Bolzonetti, schiacciatrice della Cbf Balducci, parla delle lombarde del Costa Volpino che alle 17 di oggi saranno al Banca Macerata Forum per la settima giornata del campionato di A2 di volley femminile. "Dovremo imporre – aggiunge la giocatrice – il nostro gioco senza lasciarlo in mano loro". Le ospiti, che hanno avuto un buon impatto con l’A2, vorranno riscattare i due ultimi passi falsi, dall’altra parte la squadra di casa cercherà la sesta vittoria consecutiva per continuare la corsa verso il vertice della classifica del Girone B. Servirà una prova convincente e tanta concentrazione contro un avversario ostico che ha dimostrato di essere unito e pronto alla battaglia su ogni pallone. Costa Volpino è guidata da coach Luciano Cominetti e forse si presenterà con i nuovi arrivi: sono stati infatti inseriti pochi giorni fa il libero Alice Gay e la schiacciatrice cubana Vicet Campos. Il tecnico dovrebbe partire con la regia di Francesca Dell’Orto in diagonale con l’opposta bielorussa Nikolina Boshnakova, al centro Monica Mazzoleni e Giada Agazzi (con l’alternativa Emanuela Agbortabi), in banda l’ex Martina Ghezzi e Arianna Lancini (o la neo arrivata Campos). Nel ruolo di libero possibile l’utilizzo di Gay altrimenti c’è Alessia Pacchiotti. "Veniamo da due sconfitte – ha detto Magazza, schiacciatrice della formazione lombarda – e in noi è tanta la voglia di rivalsa. Arriveremo agguerrite ma consapevoli di avere di fronte un avversario tosto". Oggi coach Stefano Saja sarà premiato da Enzo Barbaro, direttore della Lega volley serie A, come miglior allenatore dell’A2 della scorsa stagione quando ha centrato la promozione in A1 con Trento. Dalle 14.30 è possibile acquistare i biglietti al botteghino del Banca Macerata Forum.