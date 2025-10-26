Volley Femminile A2, il match delle 17 contro Altino. Volley Modena al PalaMadiba per cercare i primi punti stagionali

Quarta giornata nel torneo di A2 femminile di pallavolo, con il Volley Modena che va a caccia dei primi punti stagionali, e di una casa: con la gara odierna infatti, le gialloblù riesordiranno a Modena, e dopo la prima emozionante gara al PalaPanini per il ricordo di Barbara Siciliano, terranno a battesimo il tanto contrastato PalaMadiba.

Rivalutazione. Parte così a nuova vita di un impianto che a Modena non ha mai trovato posto nel cuore dello sport modenese, osteggiato apertamente dall’hockey per evidenti magagne costruttive, ma relativamente poco amato anche dalle altre società di pattinaggio: bravo è stato il gestore Franco Culcasi a comprendere l’opportunità offerta dalla necessità di una ’casa’ per il Volley Modena, e coraggioso il Comune di Modena a spendere molto quattrini per risolvere i problemi, e dotare la città di un altro impianto in cui, bene o male, si può giocare la serie A2 di pallavolo. Prima di oggi due mesi di contrasti, dispetti, litigi, e scaramucce verbali, ed anche fisiche di dice, che si spera saranno dimenticate al primo fischio del signor De Orchi.

Punti. Trovato il campo, adesso il Volley Modena deve trovare anche i punti per provare a puntare ad una salvezza che onestamente, per quello che si è visto nelle prime tre gare, appare un compito molto impegnativo: bisognerà vedere se il rientro della Nonnati in attacco colmerà quel gap che nei primi nove set giocati è apparso evidente, e la gara odierna contro un Altino altalenante rappresenta una verifica abbordabile. La società abruzzese ha allestito una formazione giovanissima, con la sola opposta bielorussa Siakretava, la canadese Murmann, ed il libero Tesi che superano i 23 anni: tutto il resto sono Under 21 o Under 19, per un sestetto che mura poco, ma riceve molto bene, e che alla prima di campionato, in trasferta, ha fatto la festa a Busto Arsizio. Modena ci prova, partendo dal terzo set con Fasano sfuggito d’un soffio, incoraggiante segnale di crescita.

r.c.