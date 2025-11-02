Volley Femminile A2. Trasferta pugliese per Volley Modena. Sono punti pesantissimi per la salvezza

Ancora una lunghissima trasferta pugliese, per il Volley Modena nella quinta giornata del campionato di A2 di pallavolo femminile: le gialloblù di Biagio Marone sono attese alle 17 al PalaBaldassarra di Altamura (Diretta VBTV su YouTube), contro un’altra matricola, la Panbiscò Leonessa, l’anno scorso in B2, ma approdata nella seconda serie acquisendo il titolo sportivo dell’Esperia Cremona.

Salvezza. Proprio in questa ottica, la gara odierna acquisisce ancora più importanza, perché per quanto ancora all’inizio della stagione, è di fatto uno spareggio salvezza. Inutile giurarci attorno, alla luce di quanto si è visto fino ad ora la situazione è questa: Altamura ha tre punti in classifica avendo vinto all’esordio contro Imola, poi si è schiantata, come ha fatto Modena, contro le più forti del girone, forte di una formazione con scarsa esperienza di serie A, la sola palleggiatrice Valeria Caracuta che ha 4 anni in più della Lancellotti, un paio di straniere ’giramondo’ come la bulgara Krasteva e l’americana Bierria, ma per il resto tanta gente di serie B.

Obbligo. Tutto questo per dire che per il Volley Modena, se veramente ci si vuol salvare, la vittoria sarebbe quasi d’obbligo, anche alla luce della crescita messa in mostra un po’ con Fasano, e soprattutto domenica scorsa con Altino: Marone non si dovrebbe discostare dalla formazione vista al PalaMadiba, con Lancellotti in regia opposta ad una Nonnati in ripresa, Marinucci e Gerosa al centro, Fusco e Visentin alla mano, sperando che siano meno incostanti.

r.c.