Volley Femminile A2. Volley Modena. Esordio amaro

CDA Talmassons 3 Volley Modena 0 (25/12 25/19 25/17)

CDA TALMASSONS: Gannar 10, Scola 3, Bakodimou 8, Molinaro 13, Frosini 14, Rossetto 8, Mistretta (L1), n.e. Barbazeni, Cusma, Feruglio, Viola, Cassan, Enneking (L2): all.: Barbieri.

VOLLEY MODENA: Visentin 10, Marinucci 3, Fiore 9, Fusco 4, Gerosa 5, Lancellotti 1, Righi (L1), Del Freo 1. Sazzi, Dodi 2, Credi, n.e. Nonnati, Zironi (L2); all.: Marone.

Arbitri: Pasquali Fabio – Pozzato (BZ).

Note: Durata set 21’ 26’ 28’ per un totale di 75. Talmassons 56 su 75 (B.S. 6, Vinc. 8, Muri 8, E.P. 7), Modena 35 su 48 (B.S. 6, Vinc, 4, Muro 3, E.P. 13).

Il Volley Modena riparte in A2 femminile da dove aveva finito vent’anni fa, da una sconfitta per 0-3: certo l’avvio non è stato dei migliori, con le gialloblù evidentemente attanagliate dall’emozione per l’esordio, e con le padrone di casa che impietosamente bombardavano da tutte le posizioni. Il 10-1 dopo pochi minuti per Talmassons è la fotografia di un parziale da dimenticare in fretta, senza attacco, e con evidenti problemi in ricezione, dove l’ottima Righi non può fare miracoli.

Smaltita l’emozione, dal secondo parziale in poi il Volley Modena entra in partita: niente di trascendentale, si gioca una pallavolo elementare, ma concreta, con qualche lampo di bel gioco e di azioni positive, che per lo meno tiene le modenesi sempre all’inseguimento, ma sempre con un distacco accettabile. Perso il secondo set, il buon momento modenese dura fino al 8-11, poi il Modena ricomincia ad inanellare errori su errori in fase conclusiva, e per Talmassons è facile allargare il distacco, chiudendo in scioltezza, nonostante la resistenza delle emiliane.

r.c.