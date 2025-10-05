Volley Femminile A2. Volley Modena conferma. Accordo per il PalaMadiba

Come era largamente prevedibile, nel comunicato ufficiale di ieri del Volley Modena, che dovrebbe aver messo fine alla querelle del PalaMadiba, ci sono pochissime novità, per non dire nessuna: rimane così incomprensibile perché la società gialloblù abbia voluto a tutti i costi essere quella che emetteva una comunicazione che, contrariamente alle attese, non contiene neppure i ringraziamenti al Comune di Rubiera, ed al gestore del PalaBursi, per essersi resi garanti della disponibilità di un impianto idoneo alla A2, quando sembrava che da questo aspetto dipendesse il destino del campionato del Volley Modena.

In effetti, ogni singola parola, ogni singolo aspetto contenuti nel comunicato ufficiale, erano stati di fatto ampiamente sviscerati, e portati all’attenzione del grande pubblico dai giornali, con l’unica conferma ufficiale che "l’incontro è stato utile anche a definire le ultime criticità tecniche superate le quali, nei prossimi giorni, si procederà all’omologa dell’impianto" conferma che l’omologa non sia ancora stata richiesta dal Volley Modena, a fronte di "criticità tecniche" superabili. Domani sera sarò già campionato.

r.c.