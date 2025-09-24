Volley femminile A2. Volley Modena, che dietrofront. Niente PalaMadiba, va a Rubiera

Le voci circolano da qualche giorno, ma sembravano le classiche cattiverie messe in giro per screditare, ma la notizia data dall’emittente modenese Trc ha scoperchiato il vaso di Pandora del Volley Modena Femminile di Mirco Muzzioli. Dopo aver tuonato perché di fatto rifiutato dal PalaPanini, dopo le decine di migliaia di euro spese dal Comune di Modena per mettere in regola per la A2 femminile il PalaMadiba, dopo aver sbandierato un accordo col gestore per l’utilizzo dell’impianto cittadino, peraltro mai firmato, pare che il Volley Modena abbia tradito tutti, accordandosi per giocare le partite interne di A2 al PalaBursi di Rubiera.

In un frettoloso comunicato serale, il Volley Modena, parla sostanzialmente di una manovra effettuata in assenza delle garanzie tecniche sull’impianto, per avere la certezza definitiva dell’ammissione alla A2, ma il via libera ufficiale della Commissione Grandi Rischi del Comune di Modena, che ha omologato l’impianto per 596 posti, smentisce questa posizione. Alla base della fuga a Rubiera ci sarebbe la volontà del Volley Modena di non pagare un soldo per il PalaMadiba, tanto meno i quattro mesi anticipati correttamente richiesti dal gestore, disponibile anche a trattare, ma al momento molto amareggiato per l’amaro sviluppo della vicenda, che getta fosche nubi sul futuro del Volley Modena.

Riccardo Cavazzoni