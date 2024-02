Volley femminile: B, C, D. IMG, primo blitz esterno

In serie "B1" eccola la vittoria di cui tanto aveva bisogno la IMG Nottolini, quei tre punti che la squadra del presidente Bertini porta a casa, finalmente, con una prestazione in cui ha mostrato concretezza, mettendo a terra i palloni importanti nei frangenti decisivi. Sul parquet del Montesport Firenze, ultima della classe, le bianconere hanno affrontato un’avversaria che non si è dimostrata per nulla una cenerentola, ma che ha offerto strenua resistenza, tanto da chiudere tutti e tre i set con il minimo scarto.

Ci sono voluti, infatti, due 23-25, inframezzati da un 26-28 per avere la meglio delle gigliate, ieri caparbie, ma non abbastanza contro una formazione che Bigicchi ha saputo mettere sul parquet con la giusta motivazione e che ha permesso di portare a casa il primo successo della sua gestione, nonché il primo blitz esterno stagionale, visto che, sinora sette punti su otto erano arrivati al "Palapiaggia".

Questo successo è, soprattutto, la miccia che ora dovrà essere ravvivata nelle prossime due sfide casalinghe, non impossibili, contro Pomezia e Santa Lucia Roma, in mezzo alle quali ci sarà la quasi proibitiva trasferta di Castelfranco, contro la capolista. Con questo successo le capannoresi accorciano le distanze sulle formazioni che la precedono, portandosi ad 11 punti.

In serie "C" non si ferma la marcia del McDonald’s Porcari che continua ad inanellare successi, portando a casa il dodicesimo in quattordici partite disputate. Sul parquet dell’Ecoresort Paradù Donoratico le porcaresi si impongono grazie ad una prova di grande autorità sin dal primo set, vinto 16-25. La sicurezza accumulata in questi mesi sempre al comando permette, poi, alla squadra di gestire al meglio anche i successivi parziali, vinti, rispettivamente, a 21 e 25. In attesa del risultato della Milù Livorno, il McDonald’s mantiene ben salda la prima posizione.

In serie "D" il derby, che vedeva l’Isotta Bevande ospitare la MAV Autotrasporti Nottolini, si risolve con lo stesso punteggio del match di andata, vale a dire il successo per 1-3 delle ospiti. Se all’andata era stata una rimonta, questa volta la Nottolini si è portata avanti di due set (19-25 e 16-25), ha ceduto il terzo a 15 e ha, poi, chiuso con un perentorio 13-25 nel quarto. Le due formazioni rimangono una dietro l’altra, al sesto e settimo posto, ma il vantaggio della MAV sale a +7. Opposte a due avversarie di alta classifica, non riescono a ribaltare l’esito dei rispettivi incontri Pantera e System che rimangono appaiate a 19 punti, ma sono scavalcate dal Buggiano. Per la Pantera il ko arriva sul parquet amico, per mano dell’Ariete che si impone 1-3 (25-17, 17-25, 13-25, 15-25), mentre il System cede fuori casa contro la Cerretese per 3-0 (25-18, 25-19, 25-19).

Andrea Amato