VOLLEY FEMMINILE - B, C, D. IMG sconfitta da Jesi. Bene System e Pantera

In serie "B1" per la IMG Nottolini la gara contro il forte Pieralisi Jesi si è confermata piena di insidie. Le capannoresi, opposte alla terza forza del campionato non sono riuscite ad esprimersi al meglio, soprattutto grazie alla fisicità e alla maggiore esperienza delle marchigiane che si sono imposte per 0-3 (17/25, 21/25, 19/25). IMG rimane penultima, ma sempre ad una minima distanza dalla zona salvezza.

In serie "C", nonostante il turno di riposo, il McDonald’s Porcari rimane al comando con quattro lunghezze sul Milù Livorno.

In serie "D" ko di misura dell’Isotta Bevande Porcari, battuto al tie-break dal Volley Art Il Bisonte: 18/25, 25/19, 23/25, 25/23, 15/2 i parziali. Va peggio alla MAV Nottolini che cede in casa contro la forte Folgore S.Miniato 1-3 (14/25, 25/22, 20/25, 14/25). Importanti successi, invece, per il System che vince in casa 3-1 (25/21, 25/12, 19/25, 25/19) contro lo Scotti Empoli e per la Pantera, corsara in rimonta a Montelupo per 1-3 (25/23, 15/25, 25/27, 17/25). In classifica MAV sesta a 18, Pantera e System a 14, Isotta 13.

Andrea Amato