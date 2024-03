Volley Femminile B1. C’è l’attesissimo derby Modena-Bsc

È un turno piuttosto interessante, quello che attende oggi le formazioni modenesi di pallavolo minore: su tutto, l’attesissimo derby femminile di B1, tra Volley Modena, e BSC Sassuolo, in programma alla Palestra Guarini alle 17.30. Di fronte due squadre reduci entrambe dal un bel successo per 3-0, ma se le biancoazzurre di Minghelli hanno regolato facilmente le giovanissime della VAP Academy Piacenza, le gialloblù di Di Toma il loro 3-0 se lo sono andate a conquistare sul campo della capolista Rubiera: in palio non solo la supremazia provinciale, ma anche una buona posizione in classifica, che sia viatico per un futuro da primi posti.

Prima della gara, il Volley Modena ha organizzato un interessante appuntamento letterario alle 15.30, per l’incontro con Remo Borgatti, autore del volume ‘Le città del Volley - la grande storia della pallavolo italiana’. Per l’evento, totalmente gratuito come anche la successiva visione del derby, saranno ospiti dirigenti, allenatori, campioni e campionesse che hanno contribuito con i loro successi e le loro storie a trasformare Modena nella Capitale italiana della pallavolo. Nel campionato di serie B maschile il match clou è sicuramente quello delle 18 al PalaPaganelli, dove la capolista Kerakoll Sassuolo, riceve una AMA S.Martino in grande ripresa, e con molti modenesi, tra cui Francesco Ghelfi, decisi a far bella figura: la squadra di Dall’Olio non può permettersi regali, anche se spera di ottenerne uno dalla Malagoli Tensped Spezzanese, impegnata sul campo del Viadana, secondo in classifica a tre punti. Chi spera in un passo falso dei mantovani è anche la National Villa d’Oro, impegnata sull’infido terreno del Redemello Asola: superata la scoppola di Viadana, e recuperate le forze con il turno di riposo, i rossoneri di Barozzi riprendono l’inseguimento alla Kerakoll. Delicatissima anche la sfida di Carpi, dove alla palestra Hack si sfidano Univolley Carpi e Piacenza, con tre punti in palio per la salvezza pesantissimi: in campo solo domani alle 18 al PalaAnderlini il derby cittadino tra Moma Anderlini e Modena Volley.

Derby anche in B2 femminile sempre al PalaAnderlini, ma oggi alle 18, per la gara tra Moma Anderlini e Drago Stadium Mirandola: trasferte insidiose per l’Hidroplants Soliera 160, e soprattutto per la Zerosystem S.Damaso, che col Top Volley Verona non può permettersi distrazioni.

In foto: Giulia Bartesaghi

Riccardo Cavazzoni