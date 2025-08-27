Volley femminile B2. Per la Fenix primi allenamenti in vista del campionato. Coach Polo: "Puntiamo a mantenere la categoria»

Primo allenamento della Fenix in vista del ritorno in serie B2, campionato nel quale ritorna dopo tre anni di assenza, radunatasi lunedì agli ordini del confermato coach Loris Polo. Sette sono le giocatrici confermate del gruppo che ha ottenuto la promozione lo scorso maggio: le centrali Lucia Benedetti, Giorgia Cavallari e Camilla Gallegati, le schiacciatrici Sara Goni e Greca Morelli, l’opposto Ilaria Francesconi e il libero Margherita Calderoni. A loro sono state aggiunte cinque atlete. Dall’Olimpia Teodora Ravenna, formazione di serie B1, sono arrivate la schiacciatrice Elena Missiroli e la palleggiatrice Deizi Nika, mentre dal Massa Volley (B2), la schiacciatrice Alessandra Galassi. Completano la cinquina delle new entry la palleggiatrice Beatrice Altini e Chiara Esposto, entrambe dalla Libertas Forlì (serie C).

"Abbiamo costruito una squadra adatta alla B2 pensando al nostro equilibrio e senza darci obiettivi specifici – spiega coach Polo – anche se ovviamente punteremo a mantenere la categoria facendo il miglior risultato possibile da neopromossi. Abbiamo scelto atlete con stimoli che vogliono farsi valere in un campionato insidioso come la B2. Sono davvero contento della rosa costruita e credo che potremmo toglierci delle soddisfazioni".