Volley Femminile. Barbolini firma un’altra impresa. Trofeo all’esordio negli Usa

L‘ennesimo successo di una carriera infinita, quello di Massimo Barbolini, che al suo esordio negli Stati Uniti ha già portato a casa un trofeo, il LOVB Classic, una sorta di Coppa degli Stati Uniti che affianca la League One Volleyball. Un successo, quello dello Houston di Barbolini, che ha interrotto la striscia interminabile dell’Atlanta che aveva vinto gli ultimi sette trofei messi in palio oltre Atlantico. Dopo aver superato le squadre di Madison e Omaha nei quarti di finale e nella semifinale, a Kansas City è andata in scena una finale tiratissima tra lo Houston di Barbolini e Atlanta appunto.

Houston ha vinto col punteggio di 3-1 (25-23 25-27 25-20 29-27) in oltre due ore di gioco altamente spettacolari. A parlare dopo il successo è stata Jordan Thompson, vecchia conoscenza del campionato turco e di Giovanni Guidetti, e stella dello Houston dove militano anche le italiane Raphaela Folie (ex Liu Jo Modena) e Sara Loda. "Mettere insieme tre partite così non era facile – ha detto la Thompson – ma sono incredibilmente orgogliosa della nostra squadra. Questa è la dimostrazione della nostra grinta, giocare in questa squadra e con tutta questa energia è stato divertente, anche grazie al nostro staff e sono entusiasta per tutto quello che verrà in questa stagione". A brillare su tutte anche Micha Hancock (già a Conegliano, Novara e Casalmaggiore), regista che ha liberato molto bene le sue attaccanti.

Ora di nuovo testa al campionato per Massimo Barbolini e le sue ragazze, che già oggi saranno in campo in trasferta contro Austin alla ripresa di un campionato che da quest’anno ha raccolto tantissime campionesse, soprattutto di nazionali statunitense ma non solo, grazie al suo passaggio al professionismo. Un campioanto cui quello italiano e quello turco guardano con fascino ma anche con un po’ di timore perché potrebbe ‘portare via’ altre giocatrici e altri allenatori di livello come Barbolini.

a.t.