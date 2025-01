Volley femminile - ‘C’ e ‘D’. Sprint verso il giro di boa

Riprende l’attività dellla pallavolo toscana nel nuovo anno, con i campionati che si avvicinano ormai a grandi passi verso il giro di boa.

In serie "C" penultimo match del girone di andata per il McDonald’s Porcari che, oggi, alle 18, sarà di scena ad Agliana. Le ragazze del presidente Tocchini hanno vissuto un finale di anno con alti e bassi, chiuso con il ko in quel di Pescia contro una delle due capolista. Le avversarie di turno dell’Aglianese sono, sulla carta, alla portata della squadra di Grassini, visti gli 11 punti a fronte dei 27 delle porcaresi che non possono perderne altri nell’inseguimento alla coppia di testa Livorno-Pescia, avanti di quattro lunghezze. Le due avversarie a distanza sono attese da sfide esterne, ma contro squadre della seconda metà della classifica.

In serie "D" si gioca la dodicesima giornata che anche qui vale come penultimo turno dell’andata. La nostra migliore rappresentante, la Pantera, quinta con 24 punti, punta ad avvicinare le tre squadre avanti in classifica che, al momento, sono nel mirino di tre punti, quelli che cercherà di conquistare nella sfida di stasera, alle ore 21. Alla palestra "Martini" arriva la penultima della classe, la Savino Del Bene Scandicci. Scendendo al settimo posto, invece, troviamo la Giannini Giusto Porcari che, sempre stasera, ma alle 21.15, sarà di scena a Prato contro l’Ariete, formazione che è a 4 punti e altrettante posizioni dietro le porcaresi. Alle spalle di Porcari c’è il duo Nottolini-La Fenice che, in qualche modo, sarà scompigliato. Stasera, alle 21, infatti, sul parquet di Pistoia, si giocherà lo scontro diretto tra le due formazioni appaiate all’ottavo posto, a due punti dalla Giannini Giusto. Alle ore 18 proverà a sovvertire il pronostico il System che, contro il Punto Sport, terza della classe, cerca di dare una mano alla scalata alle prime posizioni della Pantera. Infine chiude il programma il fanalino di coda del campionato, il Barga Green Way, che, stasera alle 21, è chiamato ad un quasi miracolo nel classico match di testacoda contro la capolista Cerretese, ancora imbattuta.

Andrea Amato