Volley femminile: domani il raduno a Pontelungo. La nuova avventura de La Fenice. Appello social per finire il roster

La nuova prima squadra del Pistoia Volley La Fenice, che disputerà il campionato femminile di serie D, si radunerà lunedì 25 agosto alle 20 nei locali dell’H2 Sport a Pontelungo, alle porte della città. Il nuovo tecnico, il campano Mario Giglio, avrà subito a disposizione la palleggiatrice Teresa Risaliti, che ha lasciato il Volley Aglianese proprio per la maglia da titolare della formazione pistoiese, le opposte Martina Gaggioli e Beatrice Tozzi, le centrali Martina Cipriani, Beatrice Bartolozzi e Sara Del Pero, le schiacciatrici Sara Lekaj, Gaia Melani, Laura Nincheri e Giorgia Zareni, i liberi Vittoria Betti e Alessia Pratesi. "Staff tecnico e rosa-giocatrici dovranno essere completati in corsa – fanno sapere dall’entourage fuxiablu – perché dobbiamo ancora risolvere la questione seconda palleggiatrice e vice allenatore". A questo proposito, la dirigenza ha lanciato un singolare e simpatico appello dai propri canali social: in pratica, ha chiesto ad allenatori giovani ed emergenti e ad atlete rimaste senza squadra di farsi avanti, proponendo la propria candidatura ai due ruoli vacanti. L’obiettivo della stagione è chiaro: salvare la categoria, meglio se con qualche giornata d’anticipo rispetto alla fine della regular season.

Gianluca Barni